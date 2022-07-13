Владимирская область заняла 8 место в ЦФО по числу сельхозорганизаций

Согласно представленным данным, самое большое число сельскохозяйственных организаций зафиксировано в Краснодарском крае – 1,82 тысячи. В первую пятерку регионов по числу сельхозорганизаций также вошли Республика Дагестан (1,42 тыс.), Ростовская область (1,33 тыс.), Ставропольский край (1,18 тыс.) и Алтайский край (1,09 тыс.).

Во Владимирской области на 1 августа 2021 года действовало 0,39 тыс. сельскохозяйственных организации. В их число вошли и сельскохозяйственные организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства. Таких в 33 регионе 0,11 тыс. Малых предприятий было 0,24 тыс. единиц. Также заполнили переписные листы 0,79 тыс. крестьянских(фермерских) хозяйств.

Среди ЦФО по количеству сельхозорганизаций Владимирский край занимает 8 место. Перед нами Тверская, Московская, Воронежская, Курская, Калужская, Смоленская и Тульская области.

Напомним, первая в истории страны сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года. В общей сложности в ней приняло участие без малого 17 млн сельхозпроизводителей.

Окончательные итоги будут представлены Росстатом осенью 2022 года.