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Общество13 июля 2022 6:33

Владимирские дорожники получили еще 42,5 миллиона рублей из бюджета

Деньги пойдут на навесное оборудовании для комбинированных дорожных машин.
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

12 июля прошло внеочередное заседание депутатов горсовета. Были рассмотрены бюджетные вопросы. В частности, было решено выделить 42,5 миллиона рублей Центру управления городскими дорогами.

Как пояснил замглавы города Олег Круглов, на навесное оборудование при посыпке дорог пескосоляной смесью приходится огромная нагрузка. Износ оборудования предельный, дальше использовать его нельзя. Необходимо заменить пескоразбрасыватели, отвалы и щеточное оборудование. Всего в списке необходимого - 37 позиций.

Оборудование оформят в лизинг на 36 месяцев. В этом году планируют внести 4,8 миллиона рублей. Всю сумму выплатят в 2025 году.

Напомним, что в июне ЦУГД получил больше 34 миллионов на ремонт дорог и подготовку к зиме, а ранее было выделено 40 миллионов на запчасти и топливо.