Владимирские врачи врачи впервые провели операцию пациентке с врастанием плаценты

Врастание плаценты – это всё более часто встречающаяся патология, связанная с избыточным прорастанием тканей плаценты в стенку матки. Основным фактором, способствующим развитию патологии, является рубец на матке, чаще всего от предыдущего кесарева сечения.

Именно такая ситуация произошла в июле с 33-летней пациенткой из Владимира. У женщины уже есть трое здоровых детей, и все они появились на свет с помощью кесарева сечения. При очередной беременности медики выявили у женщины серьезную патологию – предлежание плаценты и врастание ее в рубец на матке.

– Это грозное осложнение может привести к быстрому массивному кровотечению и смерти женщины. При такой патологии матку чаще всего приходилось удалять как источник кровотечения. Ранее таких женщин мы направляли в плановом порядке в федеральные клиники, но теперь наши специалисты освоили новый для Владимирской области метод хирургического лечения – донное кесарево сечение с проведением метропластики, иссечения участка матки с патологическим рубцом с целью восстановления целостности маточной стенки, – сообщила главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова.

Доктора Областного перинатального центра Дмитрий Шабалин, Хачатур Ашракян и Анастасия Тюрина успешно провели инновационную операцию и спасли жизни матери и ребенка. Они не только избежали массивного кровотечения, но и сохранили матку.

– Ежегодно во Владимирской области регистрируется 5-6 случаев врастания плаценты в стенку матки. Освоение органосохраняющего метода лечения стало еще одним важным шагом к повышению безопасности родовспоможения, значимым событием охраны материнства и детства, – резюмировала главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова.