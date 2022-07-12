Во Владимире экс-глава фирмы-застройщика злоупотребил полномочиями

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира провело проверку, в ходе которой установило, что ООО «СтройКом» возводил 17-этажный дом на улице 1-я Пионерская, 82. При этом здесь были заключены договоры долевого участия с гражданами, которым строители пообещали сдать дом в эксплуатацию в августе 2020 года.

По версии следствия, бывший руководитель фирмы злоупотребил полномочиями, и передал владельцу земли, на которой возводилась многоэтажка, право требовать со «СтройКом» передачи ему квартир на 50 миллионов рублей без фактической оплаты.

Таким образом, финансовое положение строителей ухудшилось, и в срок сдать жилой дом не получилось.

Материалы проверки прокурор направил в следствие, которое возбудило в отношении экс-главы «СтройКом» уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями руководителем коммерческой организации, которое повлекло тяжкие последствия.

Сам дом в результате все же был достроен. Сейчас строители устраняют недочеты, которые выявила комиссия в ходе приемки. Вопрос ввода здания в эксплуатацию находится на контроле надзорного ведомства Владимира.