Во Владимире на улице 1-я Пионерская частично сгорела «Газель»

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.29 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящем автомобиле у дома №78 по улице 1-я Пионерская.

На место возгорания были направлены восемь сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их приезда из моторного отсека фургона «Газель» валил дым.

Пожарные не дали огню разойтись по всей машине, и ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.