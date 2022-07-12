В Меленках 13-летняя девочка утонула при попытке научиться плавать

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в настоящее время следователи проводят проверку по факту гибели 13-летней девочки в местном водоеме.

Следствием установлено, что около трех часов дня 8 июля три девочки пришли искупаться на пруд. Одна из подруг сама научиться плавать, глядя на сверстниц, но начала тонуть. При попытке ее спасти едва не утонула другая, но смогла выбраться на берег.

После того, как утопавшую вытащили из воды, взрослые, оказавшиеся рядом, попытались оказать ей первую помощь. Но прибывшие врачи констатировали смерть ребенка.

В настоящее время проверка по данному факту продолжается.