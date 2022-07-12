Во Владимире выявили новорожденного с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Обследование проходило в рамках реализации пилотного проекта массового неонатального скрининга на СМА и первичные иммунодефициты.

На сегодняшний день в лабораторию МГНЦ направлено на исследование 3 916 биообразцов из региона.

"У ребёнка, родившегося в конце апреля, была выявлена спинальная мышечная атрофия. Скрининг проходил в два этапа: на первом - был подтверждён диагноз, на втором - проводилось исследование гена SMN2, позволяющее понять, какой тип атрофии у ребёнка. Было установлен второй или третий тип СМА. Если дети с подобным диагнозом находятся без терапии, то клиническая картина вытекает к возрасту двух лет: происходит утрата двигательных навыков, и ребёнок становится инвалидом. Родители ошибочно это связывают с перенесенным ОРВИ, сделанной прививкой или другими факторами", - цитирует заведующую медико-генетическим кабинетом Владимирской ОКБ Наталью Иринину телеканал "Вариант".

В конце июля в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в Москве ребёнку будет введён препарат генной терапии.