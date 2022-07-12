Во Владимире гендиректор фирмы и сотрудники ВлГУ обвиняются в мошенничестве

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства выявили группу лиц, обвиняющуюся в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, в июле 2020 года генеральный директор местной фирмы Геннадий Евстюнин задумал похитить бюджетные деньги, выделяемые из федерального бюджета в рамках целевой программы на исследования и разработки в области научно-технологического комплекса России в 2014-2020 годах.

Для этого он привлек в помощь руководителя другой фирмы, а также троих сотрудников ВлГУ, вступив с ними в сговор. Следователи полагают, что представители университета должны были организовать Евстюнину содействие путем подготовки на имя руководства ВлГУ документов с обоснованием закупки технологической оснастки для высокоточной лазерной обработки поверхностей деталей машиностроения, а также соответствующей финансово-хозяйственной документации для согласования с Минобрнауки России.

В результате это удалось, и соответствующие договоры были заключены. При этом Евстюнин на самом деле уже имел оборудование, которое якобы планировалось закупить для университета. Тем не менее, в итоге оно было продано за 11 миллионов рублей, что является заведомо завышенной ценой.

В июне 2022 года по данному факту следователи регионального УФСБ возбудили уголовное дело. На днях Евстюнин на время следствия был заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.