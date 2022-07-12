Владимирский борец стал победителем юбилейного турнира братьев Самургашевых

В Ростове-на-Дону состоялся юбилейный 20-й турнир по греко-римской борьбе среди юношей на призы братьев Самургашевых. В соревнованиях приняли участие около 200 борцов из 39 команд - помимо субъектов РФ, в соревнованиях приняли участие борцы из Армении, Белоруссии, Кыргызстана, а также из Луганской и Донецкой народных республик.

Из-за пандемии коронавируса проведение соревнований откладывали в течении двух лет. В 2022 году «Приз братьев Самургашевых» наконец смог принять на своих коврах спортсменов в возрасте от 15 до 17 лет. У юношей поединки прошли в 12 весовых категориях, у девушек - в 10 весовых категориях.

За два десятка лет существования «Приза братьев Самургашевых» тридцать участников турнира стали победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионами мира и Европы. Среди них победитель Олимпийских игр 2008 года, чемпион Европы и мира Ислам-Бек Альбиев, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, чемпион Европы и мира, победитель Европейских игр и участник Олимпийских игр 2021 года в Токио Александр Чехиркин.

Владимирский борец Адам Юсуфов стал победителем престижных соревнований в весовой категории 80 кг.