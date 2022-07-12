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Происшествия12 июля 2022 10:10

Во Владимирской области утонуло еще два человека

Среди них один ребенок
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

По состоянию на 12 июля, по оперативным данным, с начала купального сезона в регионе погибли 13 человек, в том числе 5 детей.

8 июля в Меленках утонул ребенок. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Ещё одна трагедия произошла 11 июля на официальном пляже Гусь-Хрустального. В 10.42 в МЧС поступило сообщение о том, что из воды не вышел молодой мужчина в возрасте 24 лет. Сотрудники местной спасательной станции достали утонувшего, к сожалению, его не удалось спасти.

Сотрудники МЧС России призывают к повышению бдительности при отдыхе у воды. К сожалению, гибель детей чаще всего спровоцирована отсутствием контроля со стороны взрослых и неумением плавать. Трагедии с участием взрослых становятся следствием отдыха в нетрезвом виде или же при неудовлетворительном состоянии здоровья. Будьте внимательны и осторожны!