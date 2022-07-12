Во Владимирской области утонуло еще два человека

фото ГУ МЧС по Владимирской области

По состоянию на 12 июля, по оперативным данным, с начала купального сезона в регионе погибли 13 человек, в том числе 5 детей.

8 июля в Меленках утонул ребенок. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Ещё одна трагедия произошла 11 июля на официальном пляже Гусь-Хрустального. В 10.42 в МЧС поступило сообщение о том, что из воды не вышел молодой мужчина в возрасте 24 лет. Сотрудники местной спасательной станции достали утонувшего, к сожалению, его не удалось спасти.

Сотрудники МЧС России призывают к повышению бдительности при отдыхе у воды. К сожалению, гибель детей чаще всего спровоцирована отсутствием контроля со стороны взрослых и неумением плавать. Трагедии с участием взрослых становятся следствием отдыха в нетрезвом виде или же при неудовлетворительном состоянии здоровья. Будьте внимательны и осторожны!