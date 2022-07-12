В Патриотическом сквере монтируют большой детский городок

фото с сайта городской администрации

Во Владимире, в рамках второго этапа благоустройства Патриотического сквера на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира, начался монтаж элементов нового детского городка.

На площадке размером более 700 кв. метров установят тематические игровые комплексы для детей разного возраста, канатные и сетчатые конструкции, качели, карусели и комплекс для спортивных тренировок. Площадку оборудуют травмобезопасным прорезиненным покрытием. В соответствии с условиями муниципального контракта, работы должны завершить не позднее 15 августа.

В 2021 году в сквере высадили более 160 новых деревьев. 80 двадцатилетних алтайских кедров были высажены в рамках Всероссийской акции «Кедры Великой Победы». Затем свои кедровые аллеи сформировали силовики. Потом появилась каштановая «Аллея Дружбы».

Наряду с кедрами и каштанами мэрия высадила в новом сквере клены и липы. А уже в этом году в сквере создали березовую рощу в честь владимирцев - Героев Советского Союза и России.