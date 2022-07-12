Во Владимире перед судом предстанет мужчина, убивший соседа в рождественскую ночь

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя микрорайона Юрьевец города Владимира. Он обвиняется в убийстве.

По версии следствия, в ночь с 6 на 7 января между мужчинами, проживающими в одной квартире, в ходе распития спиртного произошел конфликт. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый нанес соседу не менее 7 ударов ножом по туловищу и конечностям. От обильной кровопотери 43-летний потерпевший скончался на месте происшествия. - сообщает областной следственный комитет.

По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд.