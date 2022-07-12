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Общество12 июля 2022 8:55

Муромлянку оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию Вооруженных сил РФ

В судебном заседании она признала свою вину и раскаялась
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

12 июля Муромским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении за совершение действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ.

Как установлено судом, 22 апреля жительница Мурома, находясь у магазина «Евроспар», разместила под «дворником» чужого автомобиля с буквой «Z» на заднем стекле собственноручно изготовленную записку с надписью «Убийца женщин и детей» и изображением перевернутой буквы «Z». При этом из объяснений обвиняемой следует, что ей известно, что данная буква в современном понимании является символом специальной военной операции на территориях ЛНР и ДНР.

В судебном заседании она признала свою вину, раскаялась. Муромлянка должна заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.