Заведующая детским садом в Кольчугино подозревается в присвоении более 415 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении заведующей одного из детских садов города Кольчугино. Она подозревается в "растрате, совершенной с использованием своего служебного положения, в крупном размере".

По версии следствия, подозреваемая в ноябре 2016 года фиктивно трудоустроила знакомую на должность сторожа в детский сад. С момента подписания трудового договора по декабрь 2017 года она вносила заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени, что послужило основанием для начисления заработной платы, которая перечислялась на расчетный счет заведующей и в последующем ею присвоена. Аналогичная преступная схема была ей реализована с сентября по декабрь 2020 года.

- С октября 2017 года по апрель 2022 года подозреваемая издавала ежемесячные приказы о выплатах стимулирующего характера, включающие в себя завышенные начисления двум работникам дошкольного учреждения. В результате преступных действий ею было присвоено около 415 тысяч рублей, - сообщают в областном следственном комитете.

Причастность к совершению указанных преступлений женщина не отрицает. Расследование уголовного дела продолжается.