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Происшествия12 июля 2022 7:59

Следователи начали проверку гибели мужчины на пожаре в Камешковском районе

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

По факту гибели 12 июля 69-летнего мужчины на пожаре в дачном доме в СНТ «Новая жизнь» в Камешковском районе следователями СК России проводится доследственная проверка.

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по предварительным данным трагедия произошла в результате замыкания проводки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним пожар случился в полночь. Пожарных вызвали поздно, и когда они приехали на место, дом горел по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 24 квадратных метра. На тушение пожара от МЧС привлекались 3 единицы техники, 7 человек личного состава.