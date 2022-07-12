В июне во Владимирской области было открыто около 7 тысяч вакансий

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию со спросом на персонал во Владимирской области: в июне в регионе было открыто около 7 тысяч вакансий, что на 10,8% превышает показатели мая.

Показательно, что это самый существенный месячный прирост по количеству вакансий за последний год.

При этом самыми востребованными во Владимирской области остаются специалисты сферы продаж – на них приходится 34% всех вакансий июня. На втором месте – рабочий персонал (19% вакансий), на третьем – персонал производственной сферы (16%).