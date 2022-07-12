Во Владимирской области 12 июля коронавирус диагностирован у 11 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 12 июля лабораторно подтверждено 11 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 случаев во Владимире, 2 - в Юрьев-Польском, по 1 случаю в Муромском, Александровском, Киржачском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 152425 случаев заболевания (41456 сл. в г. Владимире, 16830 сл. в Муромском, 17961 сл. в Ковровском, 5554 сл. в Петушинском, 7335 сл. в Кольчугинском, 9742 сл. в Александровском, 6497 сл. в Юрьев-Польском, 12770 сл. в Гусь-Хрустальном, 1585 сл. в Судогодском, 3328 сл. в Собинском, 1412 сл. в г. Радужный, 5040 сл. в Киржачском, 3222 сл. в Камешковском, 2900 сл. в Гороховецком, 4001 сл. в Меленковском, 5446 сл. в Вязниковском, 5224 сл. в Суздальском, 2122 сл. в Селивановском).