Во Владимире из-за гостиницы «Панорама» возбудили дело на судебных приставов

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира провело проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей судебными приставами регионального Управления ФССП России.

Ранее Владимирский областной суд обязал владельцев гостевого дома «Панорама», расположенного на улице Октябрьской, до 31 декабря 2017 года снести постройку, однако в срок этого сделано не было.

В конце ноября 2019 года исполнительные производства были переданы в межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств.

По версии следствия, с апреля 2019 по апрель 2021 года приставы не принимали должных мер по исполнению решения суда, в то время как сами хозяева гостиницы сносить ее не торопились. Приставы ограничивались лишь выходами на место, установлением запретов покидать пределы страны и возбудили ряд дел об административных правонарушениях.

Более того, 18 июля 2019 года было вынесено постановление об окончании исполнительных производств в связи с невозможностью исполнения, которые затем были отменены руководством ОСП.

В связи с этим прокуратура направила в следствие материалы проверки, по итогам рассмотрения которых было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Расследование продолжается.