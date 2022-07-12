ВлГУ попал в топ-16 вузов по уровню зарплат выпускников в сфере экономики и финансов

SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в сфере экономики и финансов и окончивших вуз в 2016—2021 годах.

В рейтинг этого года вошел ВлГУ, котрый поднялся по показателю средних зарплат выпускников на четыре строчки за год, с 20-го на 16-е место. Средний размер зарплат выпускников-экономистов за год вырос на 13 тысяч рублей и составляет сегодня 70 тысяч в месяц. Средний бал по ЕГЭ в 2021 году составлял 80,7 пункта из 100.

В рейтинге также учтена доля выпускников, ищущих работу в том городе, где они учились. У Владимира показатели ниже, чем у большинства российских городов в рейтинге. Приверженность городу обучения среди выпускников ВлГУ им. Столетовых – 50%.

Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены в этом году между 56 вузами. Топ-3 лидеров рейтинга за год не изменился. На первом месте — МГИМО. Выпускники в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 150 тысяч, за год прирост зарплат составил 20 тысяч. На второй строке — «Высшая школа экономики» со средней заработной платой выпускников 140 тысяч в месяц (+15 тысяч за год). Третье место — у Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (130 тысяч рублей, +15 тысяч за год).