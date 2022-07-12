На пожаре в Суздальском районе пострадало три человека

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

12 июля в 4.56 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Суздальский район, с. Новоалександрово, ул. Владимирская, д. 30. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 80 квадратных метров. На пожаре пострадало 3 человека — мужчины 67 и 34 лет, а также 9-летняя девочка. С ожогами их доставили в больницу.

К ликвидации пожара привлекались 5 единицы техники, 15 человек личного состава. Предварительной причиной пожара называют неисправность электрических приборов.