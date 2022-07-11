В Александрове семейная пара и их подельник осуждены за сбыт наркотиков

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 11 июля Александровский городской суд вынес приговор семейной паре из числа местных жителей, а также их подельнику из Кольчугино. Все трое обвинялись в покушении на сбыт наркотиков.

Судом установлено, что в январе минувшего года семейная пара вступила в сговор по незаконному сбыту наркотиков. Мужчина покупал оптовые партии у неустановленного человека, после чего они вместе с супругой фасовали их на мелкие партии по 0,3 грамма. Также в свой нелегальный бизнес они привлекли кольчугинца.

Все трое сделали тайники в Александрове и Кольчугино, но были задержаны полицейскими.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил александроцва к 9 годам колонии строгого режима, его супругу — к 7 годам общего режима, а их подельника, имевшего аналогичную судимость и не отбытое наказание, также к 7 годам, но уже особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.