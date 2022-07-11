Во Владимире полицейские задержали четырех нелегальных перевозчиков

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в первые 10 дней июля в ходе проведенных рейдов на территории региона были выявлены четыре факта перевозок пассажиров без необходимой документации. При этом сами перевозчики не были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

В течение июня было зафиксировано девять таких фактов.

На всех водителей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Работа по проверке автобусного транспорта будет продолжена.