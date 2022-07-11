Во Владимире трое экс-полицейских получили взятку от ритуального бюро

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику и двум сотрудницам дежурной части городского главка полиции, обвиняемым в получении 1 миллиона рублей от представителя бюро ритуальных услуг.

Судом установлено, что деньги были переданы в период с марта 2019 по сентябрь 2019 года за то, чтобы полицейские сообщали ритуальной фирме информацию об обнаружении трупов, адресах их местонахождения и контактах родственников.

Сами подсудимые вину полностью признали. Мужчина был приговорен к 4 годам колонии строгого режима с запретом работы в системе МВД на 8 лет.

Одна из его коллег была приговорена к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима с запретом занимать должности в МВД на 7 лет. Вторая женщина получила 3 года также колонии общего режима с аналогичным запретом на работу в системе МВД в течение 7 лет.

Что касается взяткодателя — представителя ритуального бюро, то его приговорили к штрафу в 30 миллионов рублей. Однако ввиду того, что до суда он содержался под стражей, сумму штрафа снизили до 25 миллионов.

Приговор в законную силу не вступил.