Во Владимире из-за ДТП с лесовозом ограничено движение по Пекинке

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», на 4 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо», восточное соединение с трассой М-7 «Волга» в районе моста через Рпень случилось ДТП с участием лесовоза.

В результате инцидента часть бревен упала на дорогу, в связи с чем проезд оказался затруднен. Сейчас он организован по одной полосе в каждую сторону.

В настоящее время дорожники работают над ликвидацией последствий ДТП и восстановлением движения в штатном режиме, на место направлены специальная техника и рабочие.

Водителей просят быть осторожнее и отнестись с пониманием к временным неудобствам.