В Муроме экс-главбух соцучреждений совершила крупное мошенничество

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Муромский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру Муромского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Судом установлено, что женщина похитила обманным путем из бюджета региона 1,3 миллиона рублей, зачислив их на собственный счет, а также на счета родственников и знакомых.

Затем, уже работая в Доме-интернате для престарелых и инвалидов «Пансионат города Мурома», она похитила похожим образом 8 миллионов рублей.

В итоге суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы, которые бывший главный бухгалтер проведет в колонии общего режима. Также ей назначен запрет на 2 года 6 месяцев занимать в государственных учреждениях должности, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью и штраф более чем в 9 миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил.