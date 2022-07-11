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Общество11 июля 2022 12:09

На Семязино разрешили купаться

Черный флаг сменился на желтый
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Управление гражданской защиты Владимира сообщает, что на основе заключения областного Роспотребнадзора зоны рекреации на водоеме Верхний Семязинский пруд и озере Глубоком соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. А значит там можно купаться, не опасаясь подцепить кишечную палочку.

Специалисты управления гражданской защиты напоминают, что при посещении мест массового отдыха населения следует обращать внимание на знак, по которому можно определить о разрешении или запрете купания - это желтый или черный флаг, поднятый на флагштоке. Если поднят желтый флаг - купание разрешается. В случае поднятия черного - купание запрещено. До 8 июля на Семязино был вывешен черный флаг.