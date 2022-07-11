Владимирский тяжелоатлет Алексей Ловчев стал лучшим на чемпионате России

С 4 по 9 июля на территории Ерофей Арены в Хабаровске проходил Чемпионат России по тяжелой атлетике. Он стал основным этапом отбора в состав сборной на октябрьский чемпионат мира в Китае.

Всего в чемпионате приняли участие 191 российский спортсмен: 101 мужчина и 90 женщин, а также спортивная сборная Республики Беларусь: 10 мужчин и 10 женщин. За четыре дня мужчины и женщины разыграли по 10 комплектов наград.

Владимирский спортсмен Алексей Ловчев стал победителем чемпионата России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 109 кг. Спортсмен показал результат 410 кг по сумме рывка и толчка.