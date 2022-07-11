Из Владимира на переработку отправлено первые 110 кубометров старых шин

фото с сайта мэрии

11 июля первая партия старых автомобильных покрышек, захламляющих дворы, гаражные кооперативы и другие территории Владимира, вывезена на переработку в подмосковный Дмитров.

Начальник управления по охране окружающей среды мэрии Владимира Сергей Сухопаров сообщил, что за первый месяц работы на централизованный пункт приема сдано более 110 кубометров отработанных автопокрышек.

Напомним, что в июне мэрия подписала с подмосковным ООО «Дмитровский завод РТИ» соглашение о сотрудничестве в сфере утилизации автомобильных покрышек, утративших свои потребительские свойства. По условиям соглашения, завод открыл во Владимире централизованный пункт приема старых автопокрышек на ул. Добросельская, д. 230 и будет отправлять резиновый хлам на переработку на своей подмосковной площадке для дальнейшего использования в народном хозяйстве. При этом предприятия, организации и жители города, официально сдавшие покрышки на пункт приема, освобождаются от платежа за их утилизацию.

Для официального подтверждения сдачи покрышек на централизованный пункт приема, владимирцам достаточно обратиться в ООО «Дмитровский завод РТИ» по телефону: 8 (495) 118-23-82. Оформленные документы станут подтверждением, что покрышки отправлены на утилизацию по всем правилам, а не выброшены на какую-нибудь несанкционированную свалку.