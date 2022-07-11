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Общество11 июля 2022 11:09

Владимирская область получила больше 7,5 миллионов рублей на поддержку волонтерского движения

Об этом сообщил врио губернатора
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

В своем телеграм-канале врио губернатора Александр Авдеев сообщил, что Владимирская область стала одним из 25 регионов-победителей, чьи проекты оценили на Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел».

- В том числе благодаря этому в следующем году мы на базе музейного комплекса «Усадьба Танеевых» в Ковровском районе организуем молодёжный образовательный слёт для волонтёров культуры, в Гусь-Хрустальном поддержим спортивное волонтёрство, проведём мероприятия по привлечению в волонтёрское движение молодёжи «группы риска» и школьников, обучим волонтёров работе с многодетными малоимущими семьями. Радует, что с каждым днём желающих стать волонтёрами у нас всё больше. Проводится масса полезных акций. Добровольцы помогают тем, кто особенно в этом нуждается, преображают городскую среду, следят за нашей природой – это очень ценно, - отметил Авдеев.