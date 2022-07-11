Во Владимире один человек пострадал в ДТП на Октябрьском проспекте

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 16.40 на Октябрьском проспекте водитель автомобиля «Субару» 1974 года рождения не уступил дорогу встречной «Ладе» под управлением мужчины 1978 года рождения.

В результате столкновения пострадал пассажир «Субару» 1991 года рождения. Врачи оказали ему помощь и отпустили на домашнее лечение, госпитализация ему не потребовалась.

В настоящее время по данному факту в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.