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Происшествия11 июля 2022 11:03

Во Владимире один человек пострадал в ДТП на Октябрьском проспекте

Авария случилась вечером 9 июля у дома №21
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 16.40 на Октябрьском проспекте водитель автомобиля «Субару» 1974 года рождения не уступил дорогу встречной «Ладе» под управлением мужчины 1978 года рождения.

В результате столкновения пострадал пассажир «Субару» 1991 года рождения. Врачи оказали ему помощь и отпустили на домашнее лечение, госпитализация ему не потребовалась.

В настоящее время по данному факту в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.