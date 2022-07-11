Житель Покрова убил своего сосед по общежитию

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Покрова. Он обвиняется в убийстве.

- 12 марта около 17 часов обвиняемый встретился со своим соседом в коридоре общежития. На фоне длительных неприязненных отношений между ними произошел конфликт. Мужчина ударил соседа ножом в грудь, живот и голову не меньше 10 раз. От полученных повреждений 45-летний потерпевший через 10 дней скончался в больнице, - сообщили в областном следственном комитете.

По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Экспертной комиссией он признан невменяемым, представляющим повышенный уровень социальной опасности для себя и окружающих.

Уголовное дело с постановлением о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера для рассмотрения направлено в Петушинский районный суд.