Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2022 10:22

Житель Меленковского района получил год лишения свободы за вождение в нетрезвом виде

Ранее мужчина уже имел судимость
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Приговором Меленковского районного суда 51-летний местный житель признан виновным в вождении в нетрезвом виде.

Установлено, что мужчина, имеющий судимость за пьяное вождение, снова сел за руль, выпив, и поехал по улицам города Меленки. Его остановили сотрудники ДПС. Они отстранили водителя от управления автомобилем.

- В ходе освидетельствования установлено, что концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом осужденным воздухе превысила допустимые показания почти в 5 раз. Принимая во внимание, что предыдущее наказание не достигло целей исправления, государственный обвинитель ориентировал суд на необходимость назначения наказания в виде лишения свободы, - пояснили в областной прокуратуре.

Согласившись с такой позицией, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет 6 месяцев.