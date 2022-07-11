Жительница Коврова отдала за снятие порчи больше 2 миллионов рублей

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Ковровский» задержали в Рязани 28-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении жительницы Коврова. Ранее он был судим за кражу и грабеж.

- Установлено, что в апреле прошлого года в одной из социальных сетей злоумышленник разместил объявление о том, что может помочь избавиться от неудач в личной жизни. На объявление откликнулась 26-летняя женщина. Следуя указаниям мужчины, она систематически переводила на указанный им банковский счёт деньги за проведение обрядов снятия порчи. Женщина верила, что в её жизни начали происходить положительные перемены, - сообщили в областном УМВД.

Потерпевшая переводила как собственные накопления, так и деньги, которые брала в долг у знакомых. Однажды она обратилась за займом к приятельнице. Та, узнав реальную ситуацию, настояла на незамедлительном обращении в полицию.

Таким образом, с апреля 2021 года по январь 2022 года псевдоцелитель из Рязани обманом получил от жительницы Коврова более 2 миллионов рублей.

В настоящее время подозреваемый доставлен во Владимирский регион и заключён под стражу. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчина свою вину признал. Причинённый материальный ущерб обязался возместить.