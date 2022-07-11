Следователи проводят проверку утопления подростка в Коврове

В Коврове следователь СК России разбирается в обстоятельствах гибели несовершеннолетнего на озере Старка.

По данным следствия, 9 июля около 19.25 молодой человек, не оценив глубину водоема, выпрыгнул из лодки в 5-6 метрах от берега. При этом, 17-летний юноша не умел плавать. Спасатели обнаружили тело подростка только на следующее утро, - сообщают в областном следственном комитете.

Следователь СК России проведет всестороннюю проверку обстоятельств случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.

Следственное управление призывает к осторожности. Во Владимирской области это уже четвертый случай гибели на воде детей.