На пожаре в Меленковском районе пострадал мужчина

10 июля в 15.42 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Меленковский район, д. Усад, ул. Заводская, д. 3. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений был виден дым из дома. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для поиска очага и тушения пожара. Пожарные не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали горение на площади 40 квадратных метров. На пожаре пострадал мужчина 1941 г.р.

На тушение пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.