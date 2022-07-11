Во Владимирской области 11 июля коронавирус подтвержден у 16 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 11 июля лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5 случаев во Владимире, 4 - в Муромском, 3 - в Суздальском, 2 - в Меленковском, по 1 - в Ковровском и Киржачском районах. ,

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 152414 случаев заболевания (41450 сл. в г. Владимире, 16829 сл. в Муромском, 17961 сл. в Ковровском, 5554 сл. в Петушинском, 7335 сл. в Кольчугинском, 9741 сл. в Александровском, 6495 сл. в Юрьев-Польском, 12770 сл. в Гусь-Хрустальном, 1585 сл. в Судогодском, 3328 сл. в Собинском, 1412 сл. в г. Радужный, 5039 сл. в Киржачском, 3222 сл. в Камешковском, 2900 сл. в Гороховецком, 4001 сл. в Меленковском, 5446 сл. в Вязниковском, 5224 сл. в Суздальском, 2122 сл. в Селивановском).