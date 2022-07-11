Владимирские гимнасты завоевали несколько медалей на Кубке России

В Калуге завершился Кубок России по спортивной гимнастике. В соревнования приняли участие сильнейшие спортсмены страны и Белоруссии, в том числе олимпийские чемпионы, которые выступают в параллельном зачете за Владимирскую область - Ангелина Мельникова. Артур Далалоян вынужден был сняться с соревнований из-за перенесенной болезни.

Двое владимирских гимнастов Кирилл Прокопьев и Арина Семухина вошли в шестерку лучших многоборцев. По сумме многоборья Кирилл занял четвёртое место в абсолютном первенстве среди мужчин, Арина показала пятый результат среди женщин. Победительницей Кубка стала Ангелина Мельникова!

Кирилл Прокопьев завоевал золотую медаль в вольных упражнениях и серебро на перекладине. Владимирец Алексей Ростов стал победителем в упражнениях на перекладине.

Ангелина Мельникова стала победительницей в опорном прыжке, вольных упражнениях и серебряной призёркой в упражнениях на разновысоких брусьях и на бревне. Итого у Ангелины 5 медалей из 5 возможных: 3 золотых и 2 серебряных! У владимирских спортсменов - 2 золотых и одна серебряная медали.