В Коврове задержан похититель бензогенератора для сварочных работ

Как сообщает одел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи из местной организации.

По версии следствия, весной текущего года ночью неизвестный пробрался в подсобку предприятия, откуда стащил бензиновый генератор для сварочных работ, а также углошлифовальную машинку.

Оперативники вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 22-летний бывший сотрудник организации. Он сознался в краже и уточнил, что продал инструменты жителю Камешковского района, который о хищении ничего не знал.

Камешковец, в свою очередь, некоторое время пользовался инструментами, но они быстро сломались, и тогда он их выбросил. Общая сумма ущерба предприятию составила 28 тысяч рублей.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд, куда уголовное дело поступило с утвержденным обвинительным заключением.