В Суздальском районе парень на питбайке погиб в ДТП с легковой машиной

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 9 июля около 02.35 на 264 километре автотрассы Р-132 водитель «Лады Калина» - мужчина 1961 года рождения, приступил к маневру обгона и выехал на встречную полосу.

К сожалению, в тот момент ему навстречу двигался питбайк — маленький мотоцикл под управлением парня 2003 года рождения. Удара избежать не удалось. В результате мотоциклист скончался на месте ДТП.

Водитель «Лады» также получил травмы. Прибывшая на место аварии бригада «скорой помощи» оказала ему медпомощь на месте и отпустила на домашнее лечение.

В настоящее время по данному факту в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.