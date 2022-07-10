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Происшествия10 июля 2022 5:50

На севере Владимирской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Такие погодные условия прогнозируются на 10 и 11 июля
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наивысший класс пожарной опасности сохранится на севере региона в течение как минимум ближайших двух дней — 10 и 11 июля.

В связи с жаркой, сухой погодой риски возникновения природных пожаров многократно повышаются. В связи с этим жителям и гостям региона не рекомендуется ходить в лес, и категорически запрещается разводить открытый огонь — на территории Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим.