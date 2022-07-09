Владимирцы чаще всего женятся в июле и августе

В прошлом году в 33 регионе поженились 7889 пар, это на 17,1% больше, чем в 2020 м, когда бушевала пандемия и действовали ограничения.

На каждые 100 браков в области приходилось 72 развода. В первый год распадается 3,7% браков, в первые пять лет − 34,3%. Десять лет вместе празднуют 36,7% пар, 20 лет − 10,9%.

Мужчины и женщины чаще всего заключают союз в 25 – 34 года. В возрасте 18 – 24 лет женщины выходят замуж на 40% чаще. Самым частым возрастом для развода стал промежуток в 30 – 34 года.

В 31% случаев жители региона заключают браки в июле и августе. Самым непопулярным месяцем стал апрель.