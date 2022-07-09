Команда Владимирской области завоевала «серебро» на чемпионате России по стрельбе

В подмосковной Кубинке завершился чемпионат России по практической стрельбе в дисциплине «Ружьё». В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 25 регионов страны. В течение трёх дней они сделали более 100 тысяч выстрелов. По итогам выполнения 24 упражнений были определены победители и призёры чемпионата.

В «Открытом классе» в командном зачёте Владимирская область заняла второе место. На регион представляли Роман Аникин, Андрей Погудин, Александр Лыков, Сергей Павлов.

Кроме того, в личном зачёте Роман Аникин завоевал серебряную медаль чемпионата.