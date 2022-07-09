Секс-работница из Владимира хочет стать депутатом в Ярославле

38-летняя уроженка Владимира Ирина Мищенко (известная под псевдонимом Леди Стихриона), которая называет себя профессиональной секс-работницей, намерена баллотироваться в депутаты Ярославля. Женщина выбрала 14 округ – территорию Заволжского района.

В своем занятии Ирина ничего плохого не видит и не думает, что ее вид деятельности повлияет на выбор избирателей.

«Я лично не сомневаюсь, что честность, открытость и искренние намерения сыграют свою роль и обо мне будут судить не по привитым обществу клише, а по тем общественно-полезным делам которые я уже делаю и которые собираюсь делать, не зависимо от того, выиграю я выборы или нет», – написала Ирина Мищенко на своей стене ВКонтакте.

Мищенко намерена вернуть народное вече и легализовать «искусство богинь любви».