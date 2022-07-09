В этом году медаль «За любовь и верность» поучили 150 семей Владимирской области

8 июля в Муроме состоялась церемония чествования семей региона. Её провели полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев, врио губернатора Александр Авдеев и генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов.

Сергей Смирнов сообщил, что за прошедшие годы главной медалью праздника – «За любовь и верность» – было награждено более 83 тысяч семейных пар по всей стране и за рубежом. И в эти дни в России награду получают более 7,5 тысяч семей.

Обладателями почётной награды уже стали сотни семей Владимирской области. В праздничный день медали были вручены 15 муромским семейным парам.

Юрий и Нина Фабричные прожили в мире и согласии 60 лет! Виктор и Людмила Колот, Виктор и Александра Антошенковы, Вячеслав и Евгения Есины вместе уже 50 лет.

Семье Николая и Натальи Загладиных в этом году исполняется 48 лет. Александр и Людмила Кузнецовы поженились 42 года назад. Семейный стаж Владимира и Ольги Павлиновых – 38 лет.

Валерий и Елена Малинины недавно отметили «коралловую свадьбу»: 35-летие совместной жизни. Дмитрий и Татьяна Зинины, Михаил и Елена Киселёвы – вместе 32 года. Дмитрий и Вера Каргаполовы создали семью 28 лет назад, а Алексей и Инесса Мажоровы – 27 лет назад. Дмитрий и Марина Мышленник в течение 25 лет совместной жизни практически неразлучны.

«Серебряную свадьбу» отметили и Виталий и Наталья Панины. Среди награждённых сегодня – и родители Виталия Викторовича: Виктор и Татьяна Панины. Медаль они получают накануне «золотой свадьбы».

В рамках мероприятия состоялось памятное гашение художественной почтовой марки, выпущенной к 15-летию Дня семьи, любви и верности.