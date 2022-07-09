Во Владимирской области коронавирус подтвержден у 25 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 9 июля лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

11 случаев во Владимире, по 4 - в Гусь-Хрустальном и Суздальском районах, 3 - в Муромском, по 1 в Ковровском, Собинском и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 152377 случаев заболевания (41437 сл. в г. Владимире, 16823 сл. в Муромском, 17959 сл. в Ковровском, 5554 сл. в Петушинском, 7335 сл. в Кольчугинском, 9741 сл. в Александровском, 6495 сл. в Юрьев-Польском, 12767 сл. в Гусь-Хрустальном, 1585 сл. в Судогодском, 3326 сл. в Собинском, 1412 сл. в г. Радужный, 5038 сл. в Киржачском, 3222 сл. в Камешковском, 2900 сл. в Гороховецком, 3998 сл. в Меленковском, 5446 сл. в Вязниковском, 5217 сл. в Суздальском, 2122 сл. в Селивановском).