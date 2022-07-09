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Общество9 июля 2022 6:19

8 июля на праздник в Муром приехали Светлана Медведева и Светлана Орлова

День семьи, любви и верности прошел уже в 15-й раз
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

8 июля в Муроме отмечался Всероссийский праздник – День семьи, любви и верности. Почётными гостями стали полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев, президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, аудитор Счетной палаты и экс-губернатор Светлана Орлова и врио губернатора Александр Авдеев.

В Муроме организовали 15 интерактивных площадок – по числу лет праздника. На «Муромской ярмарке» развернулась выставка-продажа произведений декоративно-прикладного искусства. Свои изделия представили более чем 500 мастеров-ремесленников из 30 регионов России и ближнего зарубежья. На Фестивале семейного пирога были организованы выставка-продажа кондитерских и хлебобулочных изделий и кулинарные мастер-классы.

На интерактивных площадках были развёрнуты декоративные инсталляции, интересные фотозоны и арт-объекты, выступали участники клубов исторической реконструкции, проводились необычные мастер-классы, в том числе по кораблестроению, плетению рыболовецких сетей, изготовлению гарпунов, кузнечному и гончарному делу.

В завершение дня состоялся традиционный концерт на берегу Оки с участием звёзд российской эстрады. 9 июля после программы «Время» он будет транслироваться по Первому каналу.