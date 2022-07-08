Во Владимирской области временно изменится расписание двух электричек

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, 13 июля поезд №6307 сообщением «Нижний Новгород — Вязники» поедет так:

- До станции Ильино поезд следует согласно действующего расписания (отправление в 8:33), далее Ильино 09.44-09.45, о.п. Галицкая 09.51-09.55, Гороховец 10.02-10.03, Молодники 10.12-10.13, Чулково 10.20-10.21, о.п. им. Войкова 10.25-10.26, Денисово 10.31-10.32, о.п.324км 10.37-10.38, прибытие в Вязники в 10.46.

А 13 августа электропоезд №6318 сообщением «Гороховец- Нижний Новгород» будет следовать таким образом: - Гороховец: отправление в 09.37, о.п. Галицкая 09.42-09.46, Ильино 09.51-09.52, Ильиногорская 09.57-09.58, Горбатовка 10.03-10.04, Сейма 10.09-10.10, о.п. 392 км 10.13-10.14, Решетиха 10.16-10.17, Жолнино 10.19-10.20, Пушкино 10.24-10.25, Дзержинск 10.29-10.45, далее поезд следует действующим расписанием (прибытие в 11:32).