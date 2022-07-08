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Происшествия8 июля 2022 13:15

Во Владимире предприятие задолжало сотрудникам более 5 миллионов рублей

Такой долг скопился в связи с невыплатой зарплаты
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира провело проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии, которое занимается производством климатического и вентиляционного оборудования.

В ходе проверки установлено, что 59 сотрудников предприятия не получили зарплату на сумму более 5,1 миллиона рублей. Благодаря принятым мерам задолженность была полностью погашена.

В настоящее время по материалам проверки прокуратуры по данному факту расследуется уголовное дело по статье «Частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».