Во Владимире предприятие задолжало сотрудникам более 5 миллионов рублей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира провело проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии, которое занимается производством климатического и вентиляционного оборудования.

В ходе проверки установлено, что 59 сотрудников предприятия не получили зарплату на сумму более 5,1 миллиона рублей. Благодаря принятым мерам задолженность была полностью погашена.

В настоящее время по материалам проверки прокуратуры по данному факту расследуется уголовное дело по статье «Частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».