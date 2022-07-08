В Юрьев-Польском районе фиктивно поставлен на учет иностранный гражданин

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Юрьев-Польского района утвердило обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора ОВМ местного отдела полиции. Ее обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранца.

По версии следствия, в начале июня 2019 года сотрудница отдела в интересах знакомого поставила на миграционный учет гражданку Молодвы по месту пребывания в селе Каменка.

Гражданке Молдовы было передано соответствующее уведомление, после чего в базу данных была внесена запись о постановке женщины на учет.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Юрьев-Польский районный суд.