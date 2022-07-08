Владимирец передал инвалидное кресло для раненых на Донбассе

В начале недели в штаб Народного фронта по телефону обратился житель города Владимира Сергей Лихачев. Он сообщил, что много слышал о проекте «Всё для победы!» и готов активно в него включиться. У мужчины дома оказалось ненужное инвалидное кресло-каталка, которое он готов передать нуждающимся в ДНР и ЛНР.

«У меня мать болела, не ходила, я для неё выписывал. Но оно матери не понадобился – она предпочитала передвигаться на офисном кресле. Поэтому ей не удобно это было. А людям понадобится. Совести моральной нет у меня её продать, а вот кому-то в помощь – она всегда нужна. Есть там люди, которые не только болеют, но и получают травмы и ранения. Им важнее», - говорит Сергей Лихачев.

Кресло-каталка почти в идеальном состоянии – практически не использовалось. Царапин, поломок в ходе его диагностики общественники не выявили. К тому же в комплекте есть еще не распакованные инструменты для регулировки средства передвижения. В ближайшее время кресло-каталка вместе с собранной помощью отправится в Донбасс.